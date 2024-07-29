Тематическая экспозиция о рецепте долголетия откроется в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" предложат узнать об уникальных возможностях, которые город предлагает для долгой и счастливой жизни. Тематическая экспозиция заработает в Гостином Дворе 1 августа, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется бульвар московского долголетия, который станет тематическим интерактивным пространством, посвященным активному образу жизни", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

В рамках экспозиции при помощи нейросетей будет создан портрет долголетия. Благодаря видеоинсталляции "Рецепт долголетия" посетителей познакомят с историями людей, чья жизнь после 55 лет заиграла яркими красками.

Участие в общественных мероприятиях, культурных и образовательных проектах помогает горожанам старше 55 лет поддерживать активный образ жизни и развивать новые навыки, подчеркнула заммэра.

Также для гостей организуют опрос и оборудуют тематическую фотозону.

Помимо этого, с 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столице пройдут бесплатные тренировки и показательные выступления. Одни из самых масштабных спортивных объектов установили в парке искусств "Музеон" и инновационном центре "Сколково".

