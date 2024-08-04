НКО подготовили программу для гостей фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Развлекательную программу на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" подготовили некоммерческие организации (НКО) с 4 по 10 августа. Она пройдет в пространствах "Города неравнодушных", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

НКО "Млечный Путь" 4 августа организует обсуждение актуальных вопросов материнства: слингоношение, прикорм, уход за малышом и другие темы. После этого состоится мастер-класс по росписи одежды. Встреча пройдет с 14:00 до 18:00 по адресу: Ореховый бульвар, владение 24, строение 1.

Благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой подготовил два мероприятия. Первое пройдет в 16:00 4 августа. Это будет инклюзивный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В программу включили занятия по созданию оригами, коллажа и аквагрима. В понедельник, 5 августа, фонд проведет мастер-класс по акриловой живописи для начинающих.

Благотворительный фонд "Вместе" 7 августа приглашает горожан научиться делать рисунки на одежде, а некоммерческая организация дополнительного образования "Академия ТОП" 10 августа подготовила мастер-класс по 3D-моделированию.

Участие в фестивале приняли уже более 115 столичных НКО. С 3 июня они провели свыше 400 мероприятий.

Между тем выставка и арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре стали одними из самых ярких культурных площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Речь идет о выставке современных картин и арт-объектов под открытым небом. Там можно посетить творческие занятия, которые проводят молодые художники объединения "Выставочные залы Москвы". С начала лета они организовали уже около 100 мастер-классов.

