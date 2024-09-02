Анатолий Петрукович: первый детский научный фестиваль открылся в ЮЗАО

Фото: Юлия Прокофьева

Яркий и познавательный детский праздник "Совершай открытия!" провел досуговый центр "Атлант" в парке Академический по инициативе известного российского ученого, директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича. В честь Дня знаний для ребят и родителей придумали более полутора десятков площадок и активностей, объединенных темой знаний, науки, технологий.

"На праздник пришло более 500 юных гостей. Это первый подобный фестиваль в ЮЗАО. Времена и отношение к науке меняются, в России идет десятилетие науки и технологий, каждый год меняется к лучшему школьное образование, огромные усилия тратятся на модернизацию высшей школы. Все это делается, чтобы молодежь получила знания по новым направлениям, которые всех нас захватывают сегодня. Кто бы мог подумать 10 лет назад, что мы будем обсуждать искусственный интеллект или робототехнику. А сегодня встречаемся с ними каждый день", – подчеркнул на открытии праздника Петрукович.

Он отметил, что у каждого свой путь в науке.

"Кто-то интересуется роботами, кто-то читает книжки по географии, кто-то смотрит в телескоп. Неважно, чем вы интересуетесь, главное – проявлять настойчивость, любознательность и инициативу. А дальше судьба и внутренняя интуиция приведут туда, где воплотятся ваши таланты. Смело, уже с детства, выбирайте научные специальности! Конечно, для этого вам придется приложить много труда и терпения, но, поверьте, оно того стоит. Инновации и интеллект – то, что двигает Россию вперед. С детства открывайте законы нашего мира, создавайте новые технологии, развивайте родную страну!" – отметил ученый, обращаясь к юным гостям фестиваля.

На первом детском научном фестивале "Совершай открытия!" ребята с увлечением знакомились с основами программирования и принципами работы роботов, сами создавали роботов и учились ими управлять.

На площадке "виар-зона" они отправлялись в другую реальность в VR-очках и с помощью красочных научно-популярных роликов в формате 360. Кроме того, на фестивале юные исследователи увидели познавательное и веселое научное шоу с жидким азотом, смогли получить на память уникальные фотоснимки радужки глаза специальной макрокамерой, познакомились с искусством оригами и создали свою модель ракеты и космического корабля, а также с помощью искусственного интеллекта узнали, какая профессия в мире науки им подойдет.

И детей, и родителей порадовали завораживающее шоу мыльных пузырей, научная викторина и сувениры победителям на память, лотерея для всех участников и отличная концертная программа.

"Здорово, что именно в День знаний мы имеем возможность посмотреть на науку вблизи. Для нашей реальности важно понимать главное: время "торговцев" – прошло, время науки на благо нашей Родины – началось. Поэтому очень важно, чтобы дети мечтали и задавали вопросы. Самое главное в жизни – быть неравнодушным, интересующимся человеком. Путь в науку лежит через интерес, сомнения, любопытство. Мы сегодня находимся в Юго-Западном районе, где все буквально "пропитано" наукой. Например, только с Гагаринским районом связаны биографии двенадцати нобелевских лауреатов. Здесь целые династии ученых – практиков, работающих на благо нашей страны, несколько десятков научных институтов – гордость нашей страны", – поделился впечатлениями гость фестиваля, известный российский публицист, ведущий радио "Маяк" Сергей Стиллавин.

Ранее жители районов Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное выбрали места, где могут быть установлены научные детские площадки. Летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев подготовил обращение в префектуру ЮАО с результатами опросов жителей и просьбой прислушаться к их мнению. Он также напомнил, что большинство опрошенных высказались за установку тематических игровых зон, посвященных космосу и точным наукам.

