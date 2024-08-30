Олег Артемьев рассказал, где в ЮАО могут появиться научные детские площадки

Фото: Евгений Мизевич

Жители районов Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное выбрали места, где могут быть установлены инновационные детские площадки. Об этом сообщил летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он рассказал, что в результате опроса горожан определены три адреса. Большая часть респондентов считает, что площадки должны появиться во дворах улиц Россошанской (дом 2, корпус 1, Чертаново Южное) и Бирюлевской (дом 27, Бирюлево Восточное), а также на Булатниковском проезде (дом 14-2, Бирюлево Западное).

"Мы регулярно проводим встречи с жителями, чтобы узнать, какие площадки им хотелось бы видеть в своих районах и где их лучше всего разместить, чтобы передать их мнение тем, кто будет принимать решение об установке. Свой выбор жители объяснили тем, что в этих дворах обычно гуляет больше всего детей. И нам, конечно, нужно это учитывать", – отметил Артемьев.

Он подготовил обращение в префектуру ЮАО с результатами опросов жителей и просьбой прислушаться к их мнению. Артемьев также напомнил, что большинство опрошенных жителей высказалось за установку тематических игровых зон, посвященных космосу и точным наукам. Эта идея может воплотиться в жизнь благодаря проекту "Научные детские площадки", реализуемому в рамках Десятилетия науки и технологий.

Между тем в Москве начались работы по благоустройству территории рядом с общеобразовательной школой "Спектр" на улице Гурьянова в Печатниках. Сейчас специалисты приступили к демонтажу старого тротуара, на месте которого уложат новое покрытие.

Также здесь планируется ремонт газона. Помимо асфальтового покрытия, будет заменен бордюрный камень. Сделают съезды с тротуаров для лиц с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.