Готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове составила 95%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове составляет 95%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что к возведению объекта специалисты приступили в феврале прошлого года. На данный момент завершены фасадные работы и внутренняя отделка здания. Сейчас осуществляется сборка мебели и установка оборудования.

"На объекте продолжаются пусконаладочные работы, специалисты ведут подготовку к проведению комплексных испытаний инженерных систем", – добавил Загрутдинов.

В спорткомплексе площадью около 4 тысяч квадратных метров уже подготовили бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров и бассейн длиной 10 метров. Кроме того, в здании организован зал для групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Специалисты также приводят в порядок территорию возле объекта: устанавливают малые архитектурные формы и знаки дорожного движения.

"В настоящее время на площадке завершилась шестая по счету выездная проверка комитета с привлечением сотрудников подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили 4 вида лабораторно-инструментальных исследований, в том числе оценили соответствие положения элементов благоустройства требованиям проектной документации", – подытожил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ожидается, что спорткомплекс будет открыт в начале следующего года.

Ранее в районе Ново-Переделкино оборудовали спортивный кластер. На месте пустыря появился скейтпарк с трамплинами и памп-трек, а также площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах ВМХ.

Кроме того, в кластере сделаны зона воркаута и поле для мини-футбола, установлен спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя", помогающий развивать координацию, ловкость, силу рук и плечевой пояс.

