Возведение пешеходного моста через пруд Дальний в Коммунарке подходит к завершению

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Строительство крытого пешеходного моста через пруд Дальний завершается в жилом квартале "Прокшино" в Коммунарке. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Протяженность моста составит 197 метров, ширина – 4,5 метра, высота над поверхностью воды – почти пять метров. Это будет волнообразная дуга, оснащенная прозрачным навесом по всей длине. В середине моста с каждой стороны обустроят две смотровые площадки", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря объекту жители получат безопасный пешеходный маршрут до станции "Прокшино" Сокольнической линии метро.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству набережных. Площадь моста составит 1,1 тысячи квадратных метров. С одной стороны предполагается прогулочная зона, с другой – арт-парк. Специалисты отделают пешеходную зону древесно-полимерным композитом с покрытием, имитирующим натуральное дерево.

Жилой комплекс, общая площадь которого составит свыше 1 миллиона квадратных метров, будет находиться в 500 метрах от станции метро "Прокшино" на участке площадью 57,4 гектара. Береговая линия протянется вдоль дома почти на километр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса через Москву-реку. Он будет возведен в створе Новозаводской улицы и свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Вместе с новой переправой будет организован маршрут в Хорошёво-Мнёвники, благодаря чему улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

