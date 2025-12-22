Фильм "Елки-12" вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ

Фото: кадр из фильма "Елки-12"; режиссеры – Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев; производство – Базелевс Продакшн, Тумач Продакшн

Фильм "Елки-12" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за выходные, с 18 по 21 декабря. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.

Картина собрала 172,8 миллиона рублей. На втором месте расположился ремейк советского кинохита "Невероятные приключения Шурика", собрав 67 миллионов рублей. На третьем месте – "Волчок" (46,1 миллиона рублей).

В "Елках-12" рассказывается история 9-летнего мальчика из Кирова, который после расставания родителей отправился в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы попросить его о чуде.

Ранее стало известно, что фильм "Незнайка" по книге Николая Носова выйдет в прокат 1 января 2028 года. Съемки запланированы на март – июль 2026-го. Гендиректор Первого канала и сопродюсер проекта Константин Эрнст уточнил, что создателям удалось получить права на экранизацию книги.

По результатам опроса ВЦИОМ 2024 года, фильм стал одним из самых ожидаемых в России.