Кураторы курсов в техникумах получат доплату в 5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доплату в пять тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, этот вопрос уже поднимался ранее, однако поступают обращения от педагогов среднего профессионального образования, что о них забыли.

"Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах", – сказал президент.

Также российский лидер сообщил, что в стране до конца 2024 года построят 1,3 тысячи новых школ. Уточняется, что в данных учебных заведениях смогут обучаться более миллиона детей. Кроме того, по его словам, планируется закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов.

