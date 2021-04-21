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Общество

12:55

Путин потребовал, чтобы к 2024 году большинство госуслуг предоставлялись дистанционно

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить дистанционный порядок предоставления большинства государственных услуг к 2024 году.

"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть на постоянной основе", – сказал президент России в своем послании Федеральному собранию.

Кроме того, Путин подчеркнул, что принципы социального казначейства для федеральных пособий должны быть внедрены уже в следующем году.

"Уже в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства, это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что нуждающимся беременным женщинам необходимо назначить ежемесячные выплаты. Президент отметил, что женщины должны быть уверены в поддержке государства. Путин уточнил, что размер такой выплаты в среднем по стране составит 6 тысяч 350 рублей.

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