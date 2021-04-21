В 2030 году средняя продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Устойчивый рост численности населения, а также увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году – основные приоритеты властей. Такое заявление Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию.
"Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет", – заявил российский лидер.
Он отметил, что сейчас статистика неутешительная и показатели снижаются, что отчасти объясняется пандемией.
Ранее Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии. Глава государства отметил, что миллионы граждан страны, которые боролись с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.
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