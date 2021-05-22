Баженов призвал москвичей высаживать деревья в рамках всероссийской акции

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Журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов посадил дерево и призвал москвичей присоединяться акции "Сад памяти".
Он уверен, что любовь к родине и природе взаимосвязаны, так что данная акция напомнит людям не только о защитниках отечества, но и о проблемах экологии.
"Любовь к Родине начинается с любви к природе. Нельзя любить свою страну, при этом наплевательски относиться к окружающей среде. В рамках акции "Сад памяти" мы хотим напомнить москвичам не только о тех жертвах, которые были понесены нашим народом в годы Великой Отечественной войны, но и о проблемах экологии", – подчеркнул журналист.
По мнению Баженова, в России прикладывается максимум усилий для сохранения исторической правды. Акция особенно символична благодаря тому, что 22 июня будет 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
Журналист отметил, что если каждый житель столицы посадит хотя бы одно дерево, Москва превратится в один из самых зеленых мегаполисов планеты. В то же время он напомнил, что российская столица ежегодно попадает в списки самых озелененных городов мира.
"Я считаю, что подобные акции помогут воспитать в молодых людях чувство ответственности, любовь к родному городу и природе Москвы", – сказал Баженов.
Акция по посадке деревьев прошла в национальном парке "Лосиный остров" и приурочена к международному форуму "Экология", который пройдет в Москве 24–25 мая, в рамках Всероссийской акции "Сад памяти". Всего в рамках акции 15 миллионов деревьев.
Ранее Баженов предложил изучать экологию во всех российских школах.
"Чтобы спасти страну от экологической катастрофы, нужно в каждом ребенке с самого раннего возраста формировать человека с экологическим мышлением. Это должно стать частью патриотического воспитания", – сказал он.
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