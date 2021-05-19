Журналист Баженов предложил дать возможность фермерам продавать товары в гипермаркетах

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Местным сельхозпроизводителям необходима защита, заявил на заседании в Совете Федерации лидер общественного движения и известный телеведущий Тимофей Баженов.

"Когда ретейлеры говорят о том, что у местных производителей высокая цена, маленькие объемы или плохая упаковка, мы должны понимать, почему такая ситуация вырисовывается. Часто получается так, что товары огромных партий бывают существенно ниже по цене, но гораздо ниже по качеству, чем фермерские продукты. Поэтому необходимо предоставлять некрупным местным сельхозпроизводителям возможность реализации своих товаров в гипермаркетах", – отметил Баженов.

По его словам, ретейлерам-монополистам выгоднее сотрудничать с крупными поставщиками. Например, компании из Китая могут присылать большие партии продуктов низкого качества, а после переупаковки они могут продаваться как российские товары.

"А когда мы приходим в супермаркет, то удивляемся, где же местные продукты, где качественная российская сельхозпродукция. Почему их нет? Потому что полки уже заняты. Потому что торговые сети договорились с поставщиками, в том числе и с иностранными, для того чтобы это место занять", – добавил журналист.

Он подчеркнул, что многие звенья в данной отрасли не заинтересованы в развитии местного сельхозпроизводителя. В связи с этим местным фермерам необходимо предоставить возможность льготно выставляться в торговых сетях. Баженов отметил, что в этом должны быть задействованы и торговые сети, и региональные администрации, и антимонопольная служба.

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