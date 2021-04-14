Человечеству может грозить дефицит чипсов и картошки фри

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Cорт картофеля, из которого обычно готовят чипсы и картошку фри, может исчезнуть из-за глобального потепления, сообщается на портале YCC.
Речь идет о сорте "Рассет Бурбанк", его выращивают в Северной Америке. Такой картофель более крахмалистый и при жарке имеет особенный вкус, из-за чего его выбирают рестораны быстрого питания по всему миру.
Однако фермеры штата Айдахо бьют тревогу: из-за глобального потепления горного снега, который используют для орошения посевов этого сорта, становится меньше.
Обычно количество снега достигает максимума к апрелю, а в течение лета он медленно тает, обеспечивая необходимые запасы воды, однако с середины XX века снега в горах стало на 15–30% меньше, рассказал селекционер и генетик Ричард Нови из министерства сельского хозяйства США. Он добавил, что влияние на темпы роста картофеля, его вкус и внешний вид также оказывает жаркая и сухая погода.
Нови и другие специалисты уже приступили к разработке гибридных сортов картофеля, которым будет проще подстроиться под изменения климата.
Ранее сообщалось, что под угрозой исчезновения оказались бананы. Для них опасность представляет высокоинфекционный почвенный гриб, победить который с помощью химикатов невозможно.
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