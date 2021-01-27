Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:05

"Все свое": как фермеры поставляют натуральное мясо для жителей мегаполиса

общество еда

В зимние холода люди особенно нуждаются в энергоемкой и белковой пище, которая дает силы организму. Одним из мощных источников энергии является мясо и продукция из него. Рассказываем о российских фермерах, которые создали свои хозяйства в Тульской области и производят натуральную мясную продукцию, доступную для москвичей.

Фермер Александр Бродовский

Фото: предоставлено Лавка Лавка

К фермерскому делу Александр Бродовский пришел не сразу. До 35 лет он жил в Германии и занимался современным искусством, но позже решил сменить профессию. Освоив коммерческую специальность в сфере оптовой торговли, он серьезно заинтересовался популярным направлением – пермакультура. В сельском хозяйстве Бродовский использовал пермакультуру как некий подход, в котором старался создать идеальную экосистему сосуществования человека, животного, ландшафта и растений.

Однако вскоре Александр принял решение заняться более традиционным, но экологичным сельским хозяйством. В результате появилась первая в России экоферма "Горчичная поляна", сертифицированная в соответствии с экологическими требованиями Евросоюза.

Фото: предоставлено Лавка Лавка

Начинал Бродовский со 150 голов, постепенно поголовье росло. Сегодня на 1 200 гектарах в Тульской области пасутся коровы мясной породы Галловей, одной из древнейших шотландских пород. Условия для животных здесь уникальные, никаких коровников нет. Коровы живут прямо в лесу и пасутся на фермерских землях, огороженных по периметру электропастухами.

На ферме производятся пастрами из говядины, котлеты для бургеров, сосиски и варено-копченая колбаса. Вся продукция от Александра Бродовского имеет сертификаты "Халяль" и "БИО" ("Эко-контроль").

Юлия и Владимир Кротовы

Фото: предоставлено Лавка Лавка

К идее организовать свою ферму семью Кротовых подтолкнула жизнь в мегаполисе. Хотелось иметь возможность употреблять натуральные продукты и производить что-то своим трудом. Путешествуя по Европе, Кротовы оценили испанские ранчо, на которых свободно выгуливается скот. Такой формат привлек своим простым и экологичным способом выращивания животных. В итоге супруги решили заняться мясным скотоводством и создали свою ферму-ранчо в Веневском районе Тульской области.

В мае 2011 года супруги поселились в обычном фургончике и стали обрабатывать земли, а уже к осени завезли на "Наше ранчо" первых коров мясной породы герефорд. Сейчас на ферме 250 голов с телятами, за два года поголовье планируется увеличить в два раза.

Фото: предоставлено Лавка Лавка

У Кротовых 500 гектаров земли, из которых 150 отведено под пастбища. На ферме нет капитальных строений для содержания скота, только ветрозадерживающие заборы и легкие трехсторонние навесы. Телят выращивают по североамериканским технологиям: 210 дней теленок гуляет на пастбище с коровой, далее в течение 120–150 дней его интенсивно откармливают.

Все корма для скотины – овес, пшеницу, ячмень – Кротовы заготавливают сами, без использования пестицидов, гербицидов, ГМО и промышленных удобрений. Ферма поставляет свежую телятину, грудинку на кости, фарш из телятины и лопатку без кости. Мясо разделывается и упаковывается в собственном цеху, что положительно влияет на качество и свежесть продукции. Из цеха мясо попадает в магазин фермерских продуктов Лавка Лавка, а затем и на столы москвичей.

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать