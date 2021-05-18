Журналист Тимофей Баженов предложил изучать экологию во всех российских школах

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Журналист и автор программ о природе Тимофей Баженов считает, что экология должна стать обязательным предметом во всех российских школах. С таким предложением он выступил во время посещения "Зеленой олимпиады", которую организовал столичный департамент образования в одной из школ Алексеевского района.

"146 миллионов жителей России оставляют ежегодно после себя 26 миллионов тонн отходов. В стране 11 миллионов свалок. Это территория размером с Москву", – подчеркнул Баженов.

Журналист уточнил, что проблему не решить одной переработкой вторсырья, напомнив о том, что в водоемы по-прежнему сбрасывают нечистоты, вырубаются леса, а некоторые россияне дышат воздухом, загрязнение которого в 10 раз превышает норму.



"Чтобы спасти страну от экологической катастрофы, нужно в каждом ребенке с самого раннего возраста формировать человека с экологическим мышлением. Это должно стать частью патриотического воспитания", – заключил Баженов.

Он также добавил, что процесс обучения молодого поколения может быть более последовательным, для этого нужно разработать специальные образовательные программы.

Ранее специалисты выразили обеспокоенность экологической ситуацией в Серебряном Бору. Они призывают закрыть там летние рестораны и кафе, поскольку их посетители оставляют после себя кучи мусора.

