Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов. Поздравление опубликовано на странице мэра в социальной сети "ВКонтакте".

"У столицы шестой год подряд первое место среди сильнейших городов мира. Команды соревновались в математике, информатике, химии и физике. Вы молодцы, ребята! Желаю новых успехов!", – написал Собянин.

Олимпиаду мегаполисов проводят с 2016 года. В ней ежегодно принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня из 30 городов мира. Участники от 14 до 18 лет состязались в знаниях по математике, информатике, химии и физике. Москву представляла команда из 8 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей всероссийской викторины "Лига знаний". На протяжении года участники отвечали на вопросы и выполняли интерактивные задания по культуре, истории, географии и спорту.

