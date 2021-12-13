13 декабря, 22:31
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов. Поздравление опубликовано на странице мэра в социальной сети "ВКонтакте".
"У столицы шестой год подряд первое место среди сильнейших городов мира. Команды соревновались в математике, информатике, химии и физике. Вы молодцы, ребята! Желаю новых успехов!", – написал Собянин.
Олимпиаду мегаполисов проводят с 2016 года. В ней ежегодно принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня из 30 городов мира. Участники от 14 до 18 лет состязались в знаниях по математике, информатике, химии и физике. Москву представляла команда из 8 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей всероссийской викторины "Лига знаний". На протяжении года участники отвечали на вопросы и выполняли интерактивные задания по культуре, истории, географии и спорту.
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