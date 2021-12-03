03 декабря, 21:59
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил обладателей городской премии имени Николая Островского. Пост опубликован на официальной странице мэра в соцсети "ВКонтакте".
"Мы вручаем ее москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в работе. Среди них – художник и оператор Георгий Ляховецкий, доктор физико-математических наук Вадим Чугунов, певец Сергей Санаторов, детский писатель Татьяна Рик, актер и режиссер Роберт Фомин, дайвер-рекордсмен Дмитрий Павленко и тренер по самбо Роман Новиков", – говорится в сообщении.
Собянин отметил, что конкурсанты вызывают большое уважение. Он пожелал им добра и удачи в дальнейших начинаниях.
В ноябре Собянин поздравил столичных школьников с хорошим результатом на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. В составе команды РФ золото завоевали выпускник школы № 57 Данила Шкиндеров, ученик школы № 2007 Елисей Жданов и Илья Просяной из "Летова". На втором месте оказался выпускник Центра педагогического мастерства Андрей Ажакин.
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