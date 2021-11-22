Собянин поздравил московских школьников с наградами олимпиады по астрономии и астрофизике

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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с хорошим результатом на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Поздравления мэр Москвы написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин уточнил, что в составе команды РФ золото завоевали выпускник школы № 57 Данила Шкиндеров, ученик школы № 2007 Елисей Жданов и Илья Просяной из "Летово". На втором месте оказался выпускник Центра педагогического мастерства Андрей Ажакин.

Также градоначальник пожелал победителям и призерам дальнейших успехов.

Ранее сообщалось, что российские школьники стали обладателями пяти медалей международной олимпиады по физике в Узбекистане. Состязание проходило в гибридном формате, при этом команда из России приезжала в город Фергана.