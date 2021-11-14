Школьники из России выиграли пять медалей международной олимпиады по физике

Фото: vk.com/Министерство просвещения Российской Федерации

Российские школьники стали обладателями пяти медалей международной олимпиады по физике в Узбекистане. Об этом сообщается в телеграм канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

"4 золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани", – рассказали в ведомстве.

По данным Минпросвещения, состязание проходило в очно-дистанционном формате, причем команда из России приезжала непосредственно в город Фергана. В совокупности в конкурсе участвовали сборные 19 стран.

Обладателями золотых медалей турнира от РФ стали Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль на счету Романа Максимова из Московской области.

Ранее стало известно, что компания VK займется разработкой мобильного приложения для конкурса "Большая перемена". Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.