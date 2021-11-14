Школьники из России выиграли пять медалей международной олимпиады по физике

12:15
Фото: vk.com/Министерство просвещения Российской Федерации
Российские школьники стали обладателями пяти медалей международной олимпиады по физике в Узбекистане. Об этом сообщается в телеграм канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".
"4 золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани", – рассказали в ведомстве.
По данным Минпросвещения, состязание проходило в очно-дистанционном формате, причем команда из России приезжала непосредственно в город Фергана. В совокупности в конкурсе участвовали сборные 19 стран.
Обладателями золотых медалей турнира от РФ стали Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль на счету Романа Максимова из Московской области.
Ранее стало известно, что компания VK займется разработкой мобильного приложения для конкурса "Большая перемена". Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: