В Москве пройдет чемпионат предпринимательских идей для школьников

09:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов и студентов колледжей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Директор Городского методического центра Андрей Зинин рассказал, что в ходе чемпионата участники разрабатывают собственные стартапы, решают реальные кейсы, демонстрируют командную работу.
"На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям", – приводятся в материале слова Зинина.
Чемпионат пройдет в следующих номинациях: "Лучшая предпринимательская идея", "Лучшая бизнес-модель", "Лучший бизнес-план", "Лучший маркетинг-план" и "Лучший социальный проект".
Первый этап соревнования будет проходить с 15 ноября по 10 января. Участникам предстоит пройти онлайн-тест по основам предпринимательства, а также решить бизнес-кейсы.
Второй этап пройдет с 17 января по 28 февраля. Он предназначен для тех, кто продемонстрировал наилучший результат на первом этапе. В рамках него ребята будут работать в командах и разрабатывать собственные стартапы.
В рамках третьего этапа, который будет проходить с 28 марта по 15 апреля, команды должны будут публично защитить свои проекты.
Для того чтобы школьники смогли принять участие в соревновании, педагог должен зарегистрировать их на сайте чемпионата.
Ранее сообщалось, что московские школы и колледжи возглавили впервые сформированный топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia.
При составлении рейтинга учитывалось участие детей от 12 до 14 лет в чемпионатах профессионального мастерства и тематических сменах "Профильные техноотряды". В рейтинг вошли образовательные учреждения из 38 регионов страны.
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