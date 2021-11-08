Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:53

В Москве пройдет чемпионат предпринимательских идей для школьников

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов и студентов колледжей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Директор Городского методического центра Андрей Зинин рассказал, что в ходе чемпионата участники разрабатывают собственные стартапы, решают реальные кейсы, демонстрируют командную работу.

"На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям", – приводятся в материале слова Зинина.

Чемпионат пройдет в следующих номинациях: "Лучшая предпринимательская идея", "Лучшая бизнес-модель", "Лучший бизнес-план", "Лучший маркетинг-план" и "Лучший социальный проект".

Первый этап соревнования будет проходить с 15 ноября по 10 января. Участникам предстоит пройти онлайн-тест по основам предпринимательства, а также решить бизнес-кейсы.

Второй этап пройдет с 17 января по 28 февраля. Он предназначен для тех, кто продемонстрировал наилучший результат на первом этапе. В рамках него ребята будут работать в командах и разрабатывать собственные стартапы.

В рамках третьего этапа, который будет проходить с 28 марта по 15 апреля, команды должны будут публично защитить свои проекты.

Для того чтобы школьники смогли принять участие в соревновании, педагог должен зарегистрировать их на сайте чемпионата.

Ранее сообщалось, что московские школы и колледжи возглавили впервые сформированный топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia.

При составлении рейтинга учитывалось участие детей от 12 до 14 лет в чемпионатах профессионального мастерства и тематических сменах "Профильные техноотряды". В рейтинг вошли образовательные учреждения из 38 регионов страны.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать