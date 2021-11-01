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Общество

10:30

В Москве стартовал отборочный этап олимпиады школьников по программированию

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице стартовал отборочный этап XVI Открытой олимпиады школьников по программированию, который пройдет в дистанционном формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в отборочный этап входят длинный и короткий туры. Первый этап продлится до 23 января. Для участников уже доступны три задачи, еще семь будут появляться в течение всего этапа. Победители будут соревноваться в финале, который намечен на март.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко подчеркнул, что олимпиады по информатике становятся с каждым годом все популярнее среди учащихся школ.

"Победителями становятся ребята с очень высоким уровнем знаний. Но те, кто только начинает свой олимпиадный путь, могут использовать для подготовки онлайн-курсы центра "Сириус" и принять участие в Московской олимпиаде школьников по информатике, отборочный этап которой скоро стартует", – рассказал Ященко.

Открытая олимпиада школьников по программированию входит в перечень соревнований, которые дают победителям и призерам льготы при поступлении в вузы с первым уровнем аккредитации, говорится в материале.

Ранее стало известно, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде. В мероприятии приняли участие 180 школьников из 46 стран мира.

Также сообщалось, что в 2021 году медаль "За особые успехи в обучении" получили почти 9 тысяч выпускников столичных школ. Подобные награды в Москве вручают уже 8 лет.

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