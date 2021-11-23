Российские школьники завоевали 10 медалей на международной олимпиаде по астрофизике

Российские школьники на международной олимпиаде по астрофизике завоевали сразу 10 медалей: 8 золотых и 2 серебряных.

Соревнования в пять туров проходили онлайн среди представителей 50 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

