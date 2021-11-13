В Минпросвещения заявили, что планов по переводу школ на дистанционку в РФ нет

14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что в настоящий момент нет планов по переводу учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным ведомства, порядка 6% школ пока находятся на дистанционке.
"А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет", – объяснил Кравцов.
Министр добавил, что в большей степени ситуация зависит от эпидемиологической ситуации. Он назвал предложенные Роспотребнадзором меры для профилактики COVID-19 эффективными.
"Меры, предложенные Роспотребнадзором, показали свою эффективность. И с 1 сентября школы работали в очном формате. Единицы школ закрывались в связи с карантином. Мы увидели, что меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором, это и проветривание помещений, термометрия, дезинфекция, они работают", – уточнил Кравцов.
Ранее в ноябре сообщалось, что власти Воронежской области ввели масочный режим для учеников и педагогов школ. Данную меру в местном департаменте образования объяснили периодом адаптации после каникул и массового выхода на очную форму обучения.
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