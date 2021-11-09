"Интервью": Анзор Хубутия – о трансплантологии

Название: интервью

Гость: Анзор Хубутия

Ведущая: Елена Толстая

Для кого: для жителей столицы

Как пандемия повлияла на плановые операции по пересадке органов? Благодаря каким технологиям будет решена проблема нехватки доноров? И какие функции организма можно восстановить с помощью современных достижений трансплантологии?

Об этом в программе "Интервью" рассказал президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, главный внештатный специалист-трансплантолог ДЗМ, член-корреспондент РАН Анзор Хубутия.