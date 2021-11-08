В Минздраве РФ объяснили сокращение срока действия QR-кода

Многие россияне, сделавшие прививку от коронавируса, внезапно обнаружили, что их сертификаты стали недействительными. Срок их действия сократился сразу на полгода. Это произошло одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата.

По сообщениям Оперштаба, обнуление или сокращение сроков действия кода вызвано сбоем. На портале госуслуг обязуются восстановить прежние сроки в течение дня. Пока портал работает с перебоями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.