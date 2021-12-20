Иностранные инвесторы вложили в экономику Москвы почти 270 млрд долларов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первую половину 2021 года накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономику столицы увеличился на 7% и составил 268,5 миллиарда долларов, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Зарубежные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве. Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. По последним данным Центробанка, на 1 июля 2021 года их объем достиг 268,5 миллиарда долларов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

В частности, инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 миллиарда долларов, Франции – 4,9 миллиарда долларов, Финляндии – 4,3 миллиарда долларов, США – 3,7 миллиарда долларов, Италии – 3,6 миллиарда долларов.

Как подчеркнул заммэра, инвестируют в экономику Москвы и азиатские страны. К примеру, Сингапур за шесть месяцев этого года вложил в Москву 2,2 миллиарда долларов, Япония – почти 2 миллиарда, Казахстан – 1,6 миллиарда, Корея – 970 миллионов долларов, Китай – 907 миллионов.

В основном иностранцы вкладываются в финансовые и страховые компании, в сферу торговли, в промышленность и высокие технологии, а также в недвижимость.

В то же время в Москве работает много зарубежных предприятий. Речь идет о заводах "Coca-Cola HBC Россия" и PepsiCo, немецких предприятиях Siemens, Phoenix Contact RUS, Hyperglobus, британских производителях Unilever, Diageo, British American Tobacco. Свои представительства в столице имеют американские фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson&Johnson, Lilly Pharma и Pfizer.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, иностранный бизнес в сфере здравоохранения реализует проекты в Московском международном медицинском кластере, расположенном на территории инновационного центра "Сколково".

Отмечается, что представители Москвы регулярно встречаются с зарубежным бизнесом и презентуют инвестиционный потенциал города, а также обсуждают возможности локализации предприятий.

Иностранный бизнес, как и отечественный, может рассчитывать на преференции от столицы. Комфортные условия для инвесторов позволяют привлекать все больше иностранных денег в столичную экономику.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал в столице с января по сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей. По словам Ефимова, это почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он пояснил, что, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в столице за три квартала 2021 года составили 2,51 триллиона рублей. Это на 21,9% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года.

Это выше общероссийского показателя. По стране инвестиции составили 7,6%. На долю Москвы сейчас приходится 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве в сопоставимых ценах вырос в 2,7 раза. Большинство средств компании вкладывают в машины и оборудование. По итогам девяти месяцев на них пришлось 41,3%.

Доля вложений в строительство зданий и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений – 13,3%, а на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6%.

