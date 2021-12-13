Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за девять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестиции в основной капитал в столице с января по сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он пояснил, что, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в столице за три квартала 2021 года составили 2,51 триллиона рублей. Это на 21,9% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года.

Это выше общероссийского показателя. По стране инвестиции составили 7,6%. На долю Москвы сейчас приходится 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве в сопоставимых ценах вырос в 2,7 раза. Большинство средств компании вкладывают в машины и оборудование. По итогам девяти месяцев на них пришлось 41,3%.

Доля вложений в строительство зданий и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений – 13,3%, а на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6%.

Объем вложений крупных и средних организаций в городе с января по сентябрь составил почти два триллиона рублей. За счет собственных средств они профинансировали 54,3% инвестиций в основной капитал. Еще 45,7% приходятся на привлеченные средства, в том числе 25% – на долю бюджетных средств, еще 4,8% – средства организаций и населения, 9,8% – кредиты банков. Так, доля внебюджетных источников финансирования составила 75% от общего объема.

Помимо существующих мер поддержки, власти Москвы разрабатывают и внедряют новые. К примеру, в прошлом году запустили программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Застройщики многоквартирных домов могут получить статус инвестиционного проекта и существенную поддержку от города, если одновременно с жильем создают за внешними границами ТПК и МКАД места приложения труда. Имеются в виду офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные или образовательные объекты.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев рассказал, что действия властей города по улучшению инвестиционного климата отражаются в авторитетных рейтингах. В частности, Москва уже три года подряд занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что экономика города чувствует себя нормально в условиях пандемии. Градоначальник обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

