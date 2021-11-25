Собянин рассказал о популярных у москвичей онлайн-услугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о наиболее популярных онлайн-услугах в Москве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Уже 10 лет mos.ru помогает москвичам. Одной из первых появилась услуга записи ребенка в первый класс. За это время ею воспользовались 517 тысяч раз", – заявил мэр столицы.

Собянин добавил, что в совокупности в городе доступны 380 онлайн-услуг. Из них самыми востребованными являются запись в кружки, получение доступа к медкарте, оформление пропусков на грузовой транспорт, запись в детский сад и подача заявок на бесплатное питание в школах.

В общей сложности порталом mos.ru пользуются более 14,4 миллиона москвичей. С момента запуска в 2011 году поступило более 2,2 миллиарда обращений за услугами.

Ранее в метро Москвы запустили тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в столице электронных госуслуг. Состав начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии.

