Жители Москвы стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте числа операций по оплате товаров и услуг в столице через банковские карты. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

"В 2020 году во время первой волны пандемии москвичи стали чаще использовать безналичные способы оплаты. Во многом этому способствовал переход предприятий сферы торговли и услуг в онлайн, а также исключение использования наличных средств из соображений санитарной безопасности", – заявил представитель мэрии.

Ефимов подчеркнул, что данный платежный способ по-прежнему востребован. Согласно данным Банка России, граждане совершили 3,2 миллиарда покупок с помощью платежных карт в первом полугодии 2021 года – это на 31,7% больше, чем в аналогичном периоде года предыдущего.

На данный момент в столице выдано 59,7 миллиона штук банковских карт. Такие данные приводит Аналитический центр Москвы. Всего по городу зарегистрировано 642,2 тысячи электронных терминалов для безналичной оплаты (на 1 июля 2021 года).

Владимир Ефимов отдельно отметил сокращение доли наличных денег в экономике города. По словам заммэра, число операций с наличными с 2016 года сократилось более чем на 40 процентов.

Россиянам ранее объяснили, какое число банковских карт является оптимальным. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. По мнению эксперта, достаточно пользоваться двумя дебетовыми и одной кредитной.