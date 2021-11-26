Экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр столицы напомнил, что эксперты высказывали множество негативных прогнозов, допуская обрушение экономики города. При этом Москва сумела адаптироваться к сложным условиям пандемии.

"Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально, – подчеркнул Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

Как сообщили в комплексе экономической политики столицы, оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы увеличился на 55% по сравнению с 2020 годом.

Ранее стало известно, что восемь предприятий столицы получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Шести из них компенсируют часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум – частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.