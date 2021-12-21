Собянин установил льготную ставку аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление об установлении минимальной и льготной ставок аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год.

Согласно документу, минимальная ставка составит 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год, а льготная – 3 тысячи 800 рублей.

Данные виды ставок могут быть установлены для субъектов малого бизнеса, которые арендуют помещения до 300 квадратных метров или занимаются социально значимыми видами деятельности.

"В 2021 году данной мерой имущественной поддержки пользуются 411 предпринимателей, арендующих помещения общей площадью 74,25 тысячи квадратных метров", – сообщили в пресс-службе мэра.

Ранее сообщалось, что самые дешевые квартиры для аренды в Москве находятся в Троицке и Южном Бутове, а самая дорогая – в Хамовниках. Площадь квартиры в Троицке составляет 38 квадратных метров, она располагается на первом этаже 12-этажного дома, в Южном Бутове – 39 квадратных метров.

