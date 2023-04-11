В РФ рекордно сократилась доля молодежи на рынке труда

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Доля россиян в возрасте до 35 лет на рынке труда РФ по итогам прошлого года сократилась на 1,33 миллиона человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторской сети FinExpertiza.

На данный момент на молодежь приходится 29,8% всего занятого населения России. В предыдущий раз подобное наблюдалось в пандемийном 2020 году, когда доля молодых работников упала на 1,34 миллиона человек.

Специалисты считают, что текущий показатель является минимальным за всю новейшую историю страны, хотя статистика ведется только с 2006 года. Дело в том, что старение российского населения, в том числе и рабочей силы, наблюдается еще с 90-х годов.

Тем не менее причину вымывания молодежи с рынка труда эксперты видят не только в демографии. На ситуацию оказали влияние более высокие темпы миграции среди молодых россиян, высокие показатели безработицы в этой группе, вовлеченность в очное обучение, а также мобилизация.

Наиболее сильный отток молодых специалистов с рынка труда наблюдается в Пензенской области, где в 2022 году падение составило 19,5%. Затем идет Новгородская область – 16,8%. Третье место в этом антирейтинге досталось Москве. При этом российскую столицу от других регионов отличает в целом малая доля работающей молодежи – всего 10,3% работников младше 30 лет.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Москве в начале марта 2023 года достиг 0,37%, снизившись на 4,5%. Сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных.

По данным на начало марта, столичная служба занятости предлагала москвичам около 400 тысяч вакансий, что составляет примерно 15 тысяч вариантов на одного безработного человека.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, в первые два месяца 2023 года персонал активно набирали в сферу производства продуктов. Число набранных сотрудников превысило количество уволенных на 500 человек. Большее число москвичей трудоустроили на кондитерские и научно-исследовательские предприятия.



"Жизнь в большом городе": занятость москвичей

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