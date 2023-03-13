Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

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Уровень безработицы в Москве в начале марта 2023 года достиг 0,37%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Рынок труда столицы демонстрирует устойчивость. С начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек, или на 4,5%: сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных", – цитирует Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Заммэра обратил внимание, что санкции и уход с российского рынка западных компаний стали толчком для развития отечественных предприятий. Многие из них стали использовать российские и произведенные в дружественных странах товары, что поспособствовало расширению штата и созданию новых рабочих мест.

По данным на начало марта, столичная служба занятости предлагала москвичам около 400 тысяч вакансий, что составляет примерно 15 тысяч вариантов на одного безработного человека.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, в первые два месяца 2023 года персонал активно набирали в сферу производства продуктов. Число набранных сотрудников превысило количество уволенных на 500 человек. Большее число москвичей трудоустроили на кондитерские и научно-исследовательские предприятия.

В компании по разработке программного обеспечения набрали на 400 человек больше уволенных, в предприятия по производству компьютеров, оптики и электроники – на 300 человек больше.

Ранее стало известно, что наибольшее число вакансий работодатели из Москвы и Подмосковья публикуют в период с 13:00 до 14:00 по будням. Самыми популярными днями по числу публикуемых предложений о работе по всем регионам России являются вторник и пятница.

В Москве наблюдается профицит рабочих мест

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