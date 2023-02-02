14:53Общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Фото: depositphotos/SimpleFoto
Стало известно, какие вакансии лучшего всего оплачивались в январе. Об этом рассказал Роструд в своем официальном телеграм-канале.
Специалисты проанализировали данные портала "Работа России".
"Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали предложения о работе для пилотов, программистов, инженеров и механиков, капитанов морских судов", – рассказали в Роструде.
Однако отмечается, что размер заработной платы зависит от:
- сферы труда;
- специальности;
- квалификации;
- региона трудоустройства;
- имеющихся опыта и знаний.
Вакансии, которые предлагают работу соискателям в авиаотрасли, всегда оплачивались хорошо. Например, нужно было собрать экипаж вертолета, который дежурил бы на мысе Челюскин. Работникам обещали следующую зарплату:
- капитану – 500 тысяч рублей;
- второму пилоту и бортовому механику – 400 тысяч рублей.
Работники авиаотрасли могут получать до 150 тысяч рублей в Татарстане, Хакасии, а также в Омской области.
Топ-менеджерам обещали зарплату до 300 тысяч рублей в ряде российских регионов:
- в Иркутской области;
- в Кемеровской области;
- в Тульской области;
- в Свердловской области;
- в Краснодарском крае;
- в Москве;
- в Санкт-Петербурге.
От 500 тысяч рублей готовы предложить в Якутске тому, кто займет должность директора по развитию генерирующей компании. В Московской области искали специалиста по разработке и реализации стратегии продаж и развития бизнеса. На данной вакансии обещали доход от 300 тысяч рублей.
По всей стране требуются инженеры и механики. Их зарплата может варьироваться от 150 до 400 тысяч рублей.
Специалистам в области программирования предлагают доход от 100 до 400 тысяч рублей.
Зарплату до 330 тысяч рублей может получать капитан морского судна в Приморском и Камчатском крае.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации президента подготовить предложения по повышению зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью.
Отмечалось, что такие меры, в частности, должны предусматривать приравнивание зарплаты этой категории сотрудников к средней зарплате работников сфер культуры и дополнительного детского образования в каждом конкретном регионе.
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