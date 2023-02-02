Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

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Стало известно, какие вакансии лучшего всего оплачивались в январе. Об этом рассказал Роструд в своем официальном телеграм-канале.

Специалисты проанализировали данные портала "Работа России".

"Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали предложения о работе для пилотов, программистов, инженеров и механиков, капитанов морских судов", – рассказали в Роструде.

Однако отмечается, что размер заработной платы зависит от:

сферы труда;

специальности;

квалификации;

региона трудоустройства;

имеющихся опыта и знаний.

капитану – 500 тысяч рублей;

второму пилоту и бортовому механику – 400 тысяч рублей.

Вакансии, которые предлагают работу соискателям в авиаотрасли, всегда оплачивались хорошо. Например, нужно было собрать экипаж вертолета, который дежурил бы на мысе Челюскин. Работникам обещали следующую зарплату:Работники авиаотрасли могут получать до 150 тысяч рублей в Татарстане, Хакасии, а также в Омской области.

Топ-менеджерам обещали зарплату до 300 тысяч рублей в ряде российских регионов:

в Иркутской области;

в Кемеровской области;

в Тульской области;

в Свердловской области;

в Краснодарском крае;

в Москве;

в Санкт-Петербурге.

От 500 тысяч рублей готовы предложить в Якутске тому, кто займет должность директора по развитию генерирующей компании. В Московской области искали специалиста по разработке и реализации стратегии продаж и развития бизнеса. На данной вакансии обещали доход от 300 тысяч рублей.

По всей стране требуются инженеры и механики. Их зарплата может варьироваться от 150 до 400 тысяч рублей.

Специалистам в области программирования предлагают доход от 100 до 400 тысяч рублей.

Зарплату до 330 тысяч рублей может получать капитан морского судна в Приморском и Камчатском крае.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации президента подготовить предложения по повышению зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью.

Отмечалось, что такие меры, в частности, должны предусматривать приравнивание зарплаты этой категории сотрудников к средней зарплате работников сфер культуры и дополнительного детского образования в каждом конкретном регионе.



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