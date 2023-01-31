Путин поручил подготовить меры по повышению зарплат сотрудников, работающих с молодежью

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Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации президента подготовить предложения по повышению зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения по повышению уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью", – говорится в перечне поручений президента.

Отмечается, что такие меры, в частности, должны предусматривать приравнивание зарплаты этой категории работников к средней зарплате работников сфер культуры и дополнительного детского образования в каждом конкретном регионе.

Ответственным за выполнение поручения назначен Михаил Мишустин. Предложения должны быть подготовлены к 1 апреля.

Ранее Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Прием заявлений на новую выплату стартовал на портале госуслуг 28 декабря. К 6 января было зарегистрировано 670 тысяч таких заявлений.

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