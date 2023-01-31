Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным

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Минобороны РФ предложило ограничить круг банков, через которые можно проводить выплаты военным, гражданским госслужащим и работникам ВС России, сообщает РБК со ссылкой на законопроект с поправками в закон "Об обороне".

В настоящее время получать денежное довольствие, зарплату и другие выплаты военнослужащие могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций, перечень которых определит правительство.

Законопроект на рассмотрение в правительство уже внес министр обороны Сергей Шойгу, согласовав его с Банком России и Минфином. Также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Сейчас зарплаты и другие выплаты проводят 77 банков. В пояснительной записке к документу говорится, что такое количество кредитных организаций, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам РФ, а также дает информацию о местах дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ.

Предлагается, чтобы выбранные кабмином банки обладали лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, денежные переводы военным будут проводиться на основании договоров Минобороны с кредитными организациями.

Инициативу военного ведомства поддержал Промсвязьбанк. Его представитель рассказал, что, согласно законодательству РФ, комбинация определенных данных о военнослужащих является гостайной. Также он отметил, что Промсвязьбанк обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, и участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим.

Коммерческий директор компании "Код безопасности" Федор Дбар добавил, что при переводе денежных средств необходимо знать ряд персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, а также паспортные данные получателя. В связи с этим он считает опасения оправданными, подчеркивая, что личная информация военнослужащих считается критической и ее необходимо защищать.

"Так что уменьшение количества банков, которые располагают такими данными, – это шаг на пути к безопасности", – отметил Дбар.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление о порядке социальных выплат мобилизованным гражданам. Согласно указу, призванные смогут рассчитывать на гарантии со дня назначения на должность и до дня освобождения с нее. Контрактникам же предоставят деньги до дня вступления акта в силу.

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

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