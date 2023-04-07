В Минэкономразвития заявили, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго

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Низкий уровень безработицы в России сохранится надолго, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки "Мой бизнес".

"У нас действительно низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", – передает ТАСС слова главы ведомства.

По словам Решетникова, гражданам предстоит осуществлять трудовую деятельность в условиях жесткого рынка для работодателей.

Министр учтонил, что в России у малого бизнеса может произойти конкуренция с крупным бизнесом за кадры. В связи с этим необходимо увеличить производительность, внедрить бережливое производство, а также расширить сбыт товара и сократить возможные издержки.

Ранее в Центральном банке Российской Федерации сообщили, что безработица в РФ обновила исторический минимум. На сегодняшний день возможности расширения производства в стране ограничены ситуацией на рынке труда. Однако рост производительности труда россиян может отставать от роста зарплат.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова уточнила, что в данный момент в стране официально зарегистрированы 547 тысяч безработных – на 17 тысяч меньше, чем в начале года.



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