В Госдуму внесли проект о приоритетном зачислении в вузы для детей из многодетных семей

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В Государственную думу внесли инициативу, согласно которой преимущественное право зачисления в университеты получат несовершеннолетние из семей с тремя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, дети из семей, имеющих трех и более детей, которым нет 18 лет на момент подачи заявления о приеме на обучение, могут получить преимущественное право зачисления. Речь идет о двух программах – бакалавриате и специалитете.

Отмечается, что право предполагается дать в том случае, если абитуриент успешно проходит вступительные испытания, а также при других равных условиях в порядке, установленном российским правительством. Инициативу внесли в ГД сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.

27 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что уже в этом году ведомство начнет апробацию новой системы высшего образования на некоторых университетах государства. По словам министра, для более удачной проверки следует задействовать вузы из разных российских регионов.

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