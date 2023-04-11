Названы лучшие российские города для трудоустройства молодежи

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Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск стали городами с наилучшими условиями для трудоустройства молодых специалистов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование ВЭБ.РФ.

По словам экспертов, привлекательность этих городов для построения карьеры объясняется самым высоким размером зарплаты в России, а также тем, что власти реализуют программы регионального развития, которые нацелены на поддержку занятости.

Кроме того, согласно исследованию, в большинстве городов страны работодатели заинтересованы в найме молодых специалистов. При этом в среднем россияне тратят на поиск работы более шести месяцев.

Также исследование показало, что многие начинающие специалисты сталкиваются с проблемой поиска работы по специальности. В результате некоторые из них решают сменить профессию.

Так, согласно данным hh.ru, только 47% россиян продолжают работать либо искать вакансию по специальности. При этом каждый пятый работает не по своему профилю.

Ранее сообщалось, в каких городах россияне чаще всего меняли место работы. Опрос показал, что люди меняли места работы в поисках лучших условий труда.

До этого исследование показало, что большинство россиян считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. При этом почти каждый пятый во время отдыха не отвечает на рабочие звонки.

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