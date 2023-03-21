Россияне с высокими доходами чаще общаются с коллегами вне работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 4 из 10 россиян общаются с коллегами вне работы. А те люди, чей заработок выше среднего, чаще уделяют внимание общению с сотрудниками за пределами офиса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Почти половина респондентов (40%) общаются с коллегами вне работы как раньше, так и сейчас. 2% опрошенных отметили, что начали недавно общаться с сотрудниками вне офиса. Самыми частыми местами для дружеских встреч респонденты назвали кафе и рестораны.

31% опрошенных сообщили, что раньше проводили свободное время с коллегами, но перестали это делать. Среди причин люди называют личные обстоятельства, создание семьи, рождение ребенка, подработки, дополнительное обучение и так далее.

Каждый четвертый респондент никогда не разговаривал с коллегами вне работы (27%). Они объяснили это желанием отделить личную жизнь от работы, нехваткой времени и отсутствием теплых отношений с сотрудниками.

В ходе опроса удалось выяснить, что чем выше доход гражданина, тем чаще он общается с коллегами. Среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей только 27% встречаются с сотрудниками вне работы. У респондентов, чей доход свыше 80 тысяч рублей, больше друзей среди коллег – 45%. О том, что общение с коллегами осталось в прошлом, чаще сообщали граждане старше 45 лет – 35%, чем до 34 лет – 26%.

Ранее сообщалось, что 43% россиян планируют только очень важные дела. Опрос показал, что еще 42% респондентов старались фиксировать в планах все дела независимо от их важности, причем чаще это делали женщины – 44 против 39% мужчин. 8% опрошенных вообще не строят планов, а 7%, наоборот, планируют все до мелочей.



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