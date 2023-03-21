Более половины россиян не строят планов на будущее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство россиян иногда планируют только очень важные дела. Так ответили 43% участников исследования, проведенного сервисом "Работа.ру" совместно с приложением "СберЗдоровье". Результатами опроса они поделились с Москвой 24.

Согласно данным исследования, еще 42% стараются фиксировать в планах все дела независимо от их важности, причем чаще это делают женщины – 44 против 39% мужчин. 8% опрошенных вообще не строят планов, а 7%, наоборот, планируют все до мелочей.

Среди всех опрошенных возрастных групп респонденты в возрасте от 30 до 34 лет оказались наиболее склонны к планированию. При этом представители возрастной группы от 45 до 49 лет больше всех остальных не любят строить планы.

Свыше половины россиян (51%) не занимаются планированием на год. В то время как 25% опрошенных подходят к вопросу планирования будущего года обстоятельнее и составляют список обязательных целей и задач. 24% вместо планов составляют список желаний на год. Причем чаще это делают женщины – 25 против 23% мужчин. Зато списки целей и задач чаще составляют мужчины – 26 против 24% женщин.

По словам психолога медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарьи Якубы, планирование – это инструмент, который действительно может помочь увеличить определенность и душевное спокойствие в жизни. При этом, по ее словам, перед этим важно составить список желаний, намерений и ценностей, тщательно продуманный и проанализированный.

"Инструмент планирования подходит не каждому – план и следование ему может успокаивать, облегчать и упрощать жизнь, а может раздражать, тревожить и тяготить. Все очень индивидуально, однако узнать, насколько вам подходит этот инструмент, поможет только попытка составить план и начать ему следовать", – объяснила специалист.

Среди инструментов планирования самым распространенным оказались блокноты и личные ежедневники – их используют около 37% опрошенных. 36% выбирают заметки в телефоне, а 11% ведут онлайн-календари.

Специальными профессиональными приложениями пользуются только 7% опрошенных. 6% привыкли визуализировать планы на специальных досках, стенах для стикеров и на визуальных картах задач. Только 2% используют для планирования трекеры задач.

Еще 34% не пользуются никакими инструментами, а среди 4% других вариантов наиболее частый – "держу задачи в голове".

43% участников исследования рассказали, что их мечты иногда превращаются в планы. Еще 21% указали, что такое случается часто. 16% признались, что из их желаний редко выходили настоящие планы, а 5% респондентов и вовсе никогда не переходили от мечты к планированию. 15% указали, что каждая их мечта превращалась в цель с конкретными шагами по реализации.

Ранее россиянам назвали лучшее время для поиска работы. Считается, что период со второй половины февраля до середины мая и с конца августа до начала ноября является наиболее удачным для перемен в карьере. При этом в январе и декабре лучше не заниматься поиском вакансий.



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