Аналитики выяснили, в каких городах россияне чаще всего меняли место работы

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Аналитики выяснили, что чаще остальных свое место работы меняли жители Екатеринбурга. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для аналитического центра "АльфаСтрахование".

Более двух раз за год работу сменили жители Екатеринбурга (31%), Санкт-Петербурга (30%), Москвы (29%), Ростова-на-Дону (26%) и Владивостока (24%).

Опрос показал, что люди меняли места работы в поисках лучших условий труда. Аналитики отметили, что основным критерием респонденты выделили рост заработной платы (59%).

Не менее важным для россиян оказалось будущее повышение и карьерный рост (17%), остальные опрошенные указывали на неподходящий социальный пакет, коллектив и начальство (9%), выяснили аналитики.

Важным пунктом при смене работы для респондентов оказался и график. 11% участников отметили, что их не устраивала работа по выходным и переработки.

Аналитики отметили, что большинство россиян заявили о смене вида деятельности – 47%, из них 23% прошли переобучение и повышение квалификации.

Как добавили эксперты, участники опроса работают в бизнес-сфере (22%), образовании (14%), здравоохранении (9%), сфере производства (8%), промышленности (10%), обслуживания и доставки (11%), а 7% после неоднократной смены работы стали самозанятыми.

Всего в опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что более 50% россиян считают недопустимым работать во время выходных или отпуска. По словам аналитиков, 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!