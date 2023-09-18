Баскетбольный матч между врачами и их пациентами состоится в Москве 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый в России товарищеский матч по баскетболу между врачами департамента здравоохранения Москвы и профессиональными игроками Единой Лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-Лиги состоится 21 сентября. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все участники матча были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ № 67 имени Ворохобова. По словам Раковой, они успешно восстановились с помощью новой методики стабилизации позвоночника, которую разработал коллектив врачей под руководством Дмитрия Дзукаева. Проект был реализован в рамках грантовой программы мэра столицы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

"Если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь, благодаря новому подходу, они возвращаются к тренировкам и играм без ограничений в максимально сжатые сроки. Период реабилитации рекордно снизился с 3–4 месяцев до 4–6 недель", – уточнила она.

Ракова добавила, что игра будет уникальной возможностью наблюдать удивительные результаты работы столичных врачей. Посмотреть прямую трансляцию матча можно с 14:30 до 15:30 на телеканале "Старт" и на сайте Единой Лиги ВТБ.

Во время хирургических операций позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции, которая предполагает длительный период реабилитации – три-четыре месяца. Из-за этого снижается активный образ жизни у пациентов, что приводит к завершению карьеры для профессиональных спортсменов.

Специалисты Московского спинального нейрохирургического центра первыми в стране предложили новый способ фиксации динамических имплантатов. Он позволяет исключить их смещение и расширить диапазон применения. С его помощью уже было осуществлено свыше 750 успешных операций. Отмечается, что инновация попала в первую десятку лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, в свою очередь, назвал предстоящий матч уникальным. Он отметил, что знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет "ВТБ Арены" в рамках Суперкубка Лиги ВТБ, чтобы продемонстрировать необходимость процесса восстановления после тяжелых травм на позвоночнике в профессиональном спорте.

Сейчас нейрохирурги Московского спинального центра занимаются разработкой российского импортозамещающего имплантата-фиксатора. Согласно плану, новинка учтет все слабые стороны зарубежных аналогов и станет лучшей в своем классе.

Ранее Ракова рассказала, что новый сервис на базе искусственного интеллекта помогает специалистам поставить окончательный диагноз на основе данных электронной медицинской карты в 24 поликлиниках Москвы. Она отметила, инновация изучает около 80 видов документов, в частности результаты инструментальных и лабораторных исследований, протоколы осмотров.

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