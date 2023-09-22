Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Фото: vk.com/mossobyanin

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершено на юго-западе столицы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что уже приезжал сюда полтора месяца назад. По его словам, уже в тот момент было понятно, что объект будет сдан раньше срока.

Отмечается, что во Дворце сделали две ледовые арены, они могут трансформироваться под хоккейные поля. При помощи этого можно будет проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию и ледовые шоу.

Градоначальник добавил, что для фигуристов созданы идеальные условия для тренировок. Работники подготовили 10 хореографических залов, два тренажерных, акробатический, тренировочный с покрытием из искусственного льда. Помимо этого, построили реабилитационный блок с зоной водных процедур.

По информации Собянина, рядом с Дворцом спорта теперь есть удобное место для прогулок и парковка на 100 машин и автобусов.

"От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!" – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. Спортивное сооружение занимает площадь более 18,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, мэр на первом после вступления в должность заседании президиума правительства Москвы дал поручение провести комплексный капитальный ремонт не менее 55 объектов спорта с 2024 по 2026 год. Уточнялось, что благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок с 2010 года количество москвичей, занимающихся спортом и физической культурой, выросло в 2,6 раза.



Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта Ледового дворца в Крылатском