Новый ИИ-сервис для диагностики заболеваний создали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) появился в Москве. Посредством компьютерной томограммы органов грудной клетки он способен одновременно выявлять несколько заболеваний, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на исполняющую обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

ИИ работает в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. По словам Раковой, это уже четвертое комплексное решение на российском рынке разработчиков алгоритмов.

"Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности", – заявила она.

На данный момент, продолжила Ракова, в Москве есть порядка 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям. Они анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых – комплексные ИИ-сервисы.

Уточняется, что лишь с помощью одного исследования нейросеть может выявить признаки восьми патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему перикардиального жира.

Самый первый сервис ИИ начал помогать врачам-радиологам еще в 2022 году. В месяц он обрабатывает порядка 20 тысяч лучевых исследований. Сегодня на одной компьютерной томограмме он может параллельно выявить признаки до 10 заболеваний. Еще один ИИ-сервис заработал весной 2023 года, третий – летом этого года. В общей сложности сервисами искусственного интеллекта было изучено свыше 10,5 миллиона медицинских изображений.

20 сентября вступил в силу ГОСТ для медицинских сервисов ИИ, разработанный при участии столичных специалистов. Обновленный стандарт утвердил требования к безопасному проектированию и техническому обслуживанию систем. Он также регламентирует процессы жизненного цикла нейросетей.

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