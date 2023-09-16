Пользователи поисковой строки на mos.ru смогут видеть похожие запросы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поиск на портале mos.ru стал удобнее. Горожанам стала доступна расширенная выдача на основе материалов, которые искали другие пользователи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь внизу страницы отображаются похожие запросы, если использовать поисковую строку и указать вкладку "Везде". В основе новшества лежат технологии искусственного интеллекта.

Например, если в поиске написать "кошка", система подберет выдачу по соответствующей тематике, а также предложит записать питомца к ветеринару или сообщить о пропаже животного. Формировать список помогает нейросеть, которая анализирует последние запросы по схожей теме и выбирает до восьми наиболее подходящих для отображения.

Эффективно пользоваться поиском также помогают ссылки и подсказки. При обращении пользователь видит ссылки на самые востребованные услуги, даже если строка поиска не заполнена. Встроенные подсказки по первым буквам предлагают варианты запроса. Если горожанин не впервые обращается к поисковой строке, то ему доступна история запросов.

Благодаря поиску горожане быстро и удобно находят нужные сервисы, документы, новости и другую информацию. С начала этого года поисковой строкой воспользовались более двух миллионов раз, что почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Чаще всего москвичи ищут услуги по выдаче питания на молочной кухне, хотят записаться к врачу или просмотреть электронный дневник школьника.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что на сегодняшний день на портале mos.ru доступно более 400 госуслуг и сервисов. Каждый день ими в среднем пользуются больше двух миллионов раз.



Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru