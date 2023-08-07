Собянин: более 400 госуслуг и сервисов доступны в электронном виде на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 400 госуслуг и сервисов доступны в электронном виде на mos.ru. Сергей Собянин рассказал о возможностях портала в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, возможность удаленно получить какую-либо услугу делает жизнь москвичей проще.

"Только в этом учебном году мы запустили 7 услуг, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. Сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тысяч раз", – говорится в его публикации.

Мэр Москвы также обратил внимание, что жители столицы оценили удобство получения социальных услуг на портале на 4,6 балла из 5. Наиболее высокая оценка была поставлена Главархиву Москвы – 4,8 балла. В свою очередь, электронные услуги, предоставляемые столичными департаментами в области образования и здравоохранения, москвичи оценили на уровне 4,7 балла.

Собянин уточнил, что в настоящее время свыше 180 государственных услуг и сервисов представлены на mos.ru только в соцсфере, а всего их больше 400. Каждый день ими пользуются около 2 миллионов раз, добавил он.

Ранее на mos.ru заработал сервис "Прозрачная сделка", который позволяет пользователям создавать отчеты о своей недвижимости и с помощью ссылки или QR-кода делиться ими с покупателями или арендаторами.

Глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко объяснил, что новым сервисом горожане могут пользоваться как для самостоятельных сделок по покупке недвижимости, так и для сделок, которые проходят с участием риелтора. Отмечается, что отчет содержит общую информацию об объекте, например его площадь, количество собственников и наличие каких-либо обременений.



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