Москва за 5 лет реализовала больше 500 цифровых проектов в разных областях

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За последние пять лет в Москве благодаря сотрудничеству городских властей и IT-компаний реализовали больше 500 цифровых проектов в различных областях. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Более 500 цифровых проектов реализовала Москва в самых разных сферах за последние пять лет. Каждый из них делает город комфортнее для миллионов жителей. Свыше 70 раз столичные цифровые решения становились победителями и призерами престижных международных премий", – сказала вице-мэр.

Сегодня в столице в сфере IT работает больше 52 тысяч компаний, из которых 85% – малые и средние предприятия. На них приходится больше половины выручки всех IT-компаний страны.

За пять лет поддержку города получили порядка 1,5 тысячи предприятий, работающих в области информационно-коммуникационных технологий. Им предоставили гранты и субсидии на 824 миллиона рублей, а также льготные кредиты на сумму около 8 миллиардов рублей. А благодаря поручительствам Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы такие компании получили займы на сумму порядка 2,1 миллиарда рублей.

По итогам прошлого года оборот столичных IT-предприятий составил 3,5 триллиона рублей. За первые шесть месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился почти на 30%. Кроме того, за год количество компаний в сфере IT увеличилось на 7,4 тысячи (16,5%).

Среди ключевых цифровых проектов города можно выделить "Цифровой двойник". Он представляет из себя точную 3D-копию Москвы, которая содержит свыше пяти тысяч аналитических слоев с данными. "Цифровой двойник" способствует принятию управленческих решений, позволяя заранее оценить, как тот или иной объект впишется в городскую среду.

Кроме того, в Москве разработан спецпроект о внедрении искусственного интеллекта. Он дает разработчикам перспективных решений доступ к более чем 30 готовым наборам данных для обучения ИИ работе в различных сферах, в том числе строительства, культуры, экономики и ЖКХ.

Также в столице продолжают развивать сервисы для горожан. Большинство из них объединяет портал mos.ru, на котором доступно свыше 400 услуг и сервисов. За время существования им воспользовались уже больше 3,3 миллиарда раз, а ежедневно к нему обращаются в среднем порядка двух миллионов раз.

Что касается работы с гражданами, то в этом контексте Москва постепенно отходит от предоставления отдельных услуг и переходит на пакетные сервисы. Они дают возможность сразу получить целый набор услуг в какой-то конкретной жизненной ситуации. Кроме того, услуги в столице становятся проактивными, то есть москвичам зачастую не нужно самим обращаться за ними, а достаточно только согласиться на их получение.

С помощью цифровых сервисов москвичи могут также принимать важные городские решения. Они могут касаться как непосредственно места проживания, так и города в целом. Для этого существуют "Электронный дом", "Активный гражданин" и "Наш город".

В Москве продолжают развивать и экосистему для технологического бизнеса. Для этого в городе создаются технопарки. Сегодня их насчитывается уже 53, пять из которых специализируются на IT-сфере – это "Водный стадион", "Отрадное", "Физтехпарк", "Горизонт" и "Инэум". В них есть вся необходимая инфраструктура для создания инновационных решений и продукции, в том числе лаборатории и площадки для тестирования разработок.

Резиденты технопарков могут рассчитывать на помощь города. Им предоставляются различные льготы, финансовая поддержка. а также налоговые послабления достигающие в отдельных случаях 25%. Сэкономленные деньги предприятия вкладывают в развитие производства.

Важную роль в развитии столичных стартапов играет Московский инновационный кластер, к которому присоединилось уже больше 37 тысяч организаций почти со всей России. Благодаря онлайн-платформе МИК предприятия могут ознакомиться с доступными мерами поддержки, а также инструментами развития бизнеса.

Отмечается, что вопросы развития цифровых сервисов в Москве обсуждались в ходе Международного форума инноваций БРИКС, который проходил в столице с 27 по 29 августа в рамках Московского урбанистического форума.

Ранее Сергей Собянин, выступая на деловой сессии МУФ в "Зарядье", заявил, что в Москве создана лучшая в мире система предоставления государственных услуг, большинство из которых сегодня можно получить дистанционно. По словам мэра, сегодня в городе различные госуслуги ежедневно получают порядка двух миллионов человек.

