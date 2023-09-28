28 сентября, 07:15Город
139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону в Москве
Московская коммунальная техника полностью готова к зиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Cпециалисты подготовили 139 баз, там проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. Именно с этих баз на улицы выезжают машины, которые обрабатывают дороги, тротуары и дворы. Также привели в порядок ящики для хранения противогололедных материалов. Их с началом холодов выставят перед остановками, на транспортно-пересадочных узлах и перед пешеходными переходами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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