139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону в Москве

Московская коммунальная техника полностью готова к зиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Cпециалисты подготовили 139 баз, там проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. Именно с этих баз на улицы выезжают машины, которые обрабатывают дороги, тротуары и дворы. Также привели в порядок ящики для хранения противогололедных материалов. Их с началом холодов выставят перед остановками, на транспортно-пересадочных узлах и перед пешеходными переходами.

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