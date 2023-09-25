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25 сентября, 07:30

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Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

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У жителей района Конькова появилась новая зона отдыха. Строители завершили проект благоустройства парка Коньковские пруды. О новой зеленой зоне на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

На набережной оборудовали городской пляж – поставили лежаки, а рядом разместили парковые качели. Для любителей активного отдыха оборудовали большую спортивную зону. Рядом с прудом появилась сцена с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками. Кроме того, проложен пешеходный маршрут от улицы Профсоюзной до улицы Введенского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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