Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

У жителей района Конькова появилась новая зона отдыха. Строители завершили проект благоустройства парка Коньковские пруды. О новой зеленой зоне на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

На набережной оборудовали городской пляж – поставили лежаки, а рядом разместили парковые качели. Для любителей активного отдыха оборудовали большую спортивную зону. Рядом с прудом появилась сцена с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками. Кроме того, проложен пешеходный маршрут от улицы Профсоюзной до улицы Введенского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.